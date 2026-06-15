L’Accademia di Romania in Roma – Istituto Culturale Romeno, organizza un recital straordinario sostenuto dagli artisti Cipriana Smărăndescu e Andrea Riderelli al clavicembalo.

L’evento fa parte del programma annuale “Festa della musica”, organizzato dall’Associazione Italiana per la promozione del Festival “Festa della musica” e promosso dal Ministero della Cultura italiano, dalla Commissione Europea e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili, e si terrà il 21 giugno 2026 alle 18:30 presso la Galleria d’Arte dell’Accademia di Romania a Roma, Viale delle Belle Arti 110.

Il programma include opere dei tre “classici viennesi” – Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven, che sono tra i compositori più importanti e conosciuti di tutti i tempi.

I primi opposti, originali o trascrizioni, propongono il timbro sonoro speciale del clavicembalo, totalmente diverso da quello del pianoforte classico, in un repertorio ricco di esuberanza e cantabilità.

Il programma:

W.A. Mozart – Sonata 2 in si bemolle maggiore KV358 (Allegro – Adagio – Molto presto)

L. van Beethoven – Scozzese in mi bemolle maggiore WoO86

J. Haydn – Parte in fa maggiore Hob. XVIIa:2 (Tempo di Menuet – Allegro)

L. van Beethoven – Alla Turca dall’opera “Die Ruinen von Athen” op. 113

W.A. Mozart – Sonata 1 in re maggiore KV 381 (Allegro – Andante – Allegro molto)

Mozart on the road vuole “disegnare” le avventure di un incontro bizzarro, forse improbabile, ma certamente divertente, sulle strade immaginarie della musica, tra i tre giganti compositori.

Un viaggio musicale, personalità contrastanti e situazioni inaspettate, in cui i capolavori del repertorio per tastiera diventano la colonna sonora di un’avventura completamente contemporanea.

CIPRIANA SMĂRĂNDESCU

Ha conseguito la laurea triennale e magistrale in clavicembalo nei conservatori di Bucarest (Ogneanca Lefterescu) e Vicenza (Patrizia Marisaldi), specializzandosi con Ton Koopman, Andreas Staier, Patrick Ayrton, Pierre Hantaï. Vinse i concorsi a Milano (Umanitaria), Pesaro (G.G. Gambi), ottenendo il diploma di partecipazione ai concorsi internazionali di Lipsia (J.S. Bach) e Brugge. Ha tenuto numerosi concerti in Italia, Spagna, Francia, Svizzera, Austria, Belgio, Germania, Repubblica Ceca e Romania, registrando due compact disc soliste con opere di Bach: “Invenzioni, Sinfonie e Sei Piccoli Preludi” e “Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach”.

Membro fondatore dell’ensemble “Dolci Accenti” (con cui registrò un CD per Brilliant Classics), insieme ad Andrea Riderelli fondò sia l’ensemble “aliusmodum” che AYHA. Insegnò a Roma e in varie masterclass (Sassari, Thiene, Urbino, Alba Iulia), i suoi studenti tennero numerosi concerti e vinsero vari concorsi. Fa parte della giuria di concorsi internazionali.

ANDREA RIDERELLI

Nato a Roma, Andrea Riderelli ha completato i suoi studi musicali in canto gregoriano, composizione e direzione polifonica, ottenendo nel 1992 il diploma di “Magna cum laude” presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, sotto la guida di Bonifacio Baroffio (canto gregoriano), Vieri Tosatti (composizione). Successivamente ha studiato direzione d’orchestra con Nicola Samale (Bisceglie 1989) ed Erwin Acel (Oradea 1989, Roma 1990 – borsa AMOR), perfezionando poi le sue abilità con Ludovic Bacs, presso l’Università di Musica di Bucarest (1990-1993).

Nel 2004, insieme alla clavicembalista Cipriana Smarandescu, ha fondato l’ensemble barocco “aliusmodum” e nel 2008 l’ensemble “altrerisonanze”, con l’obiettivo di riscoprire un repertorio particolare del ventesimo e ventunesimo secolo. Nel 2013 ha trascritto per ensemble da camera (soprano e 14 solisti) la Sinfonia n. 4 in sol maggiore di Gustav Mahler, eseguito per la prima volta con l’Orchestra da Camera della Radiodiffusione Romena a Bucarest, nel marzo 2013 e poi a Roma all’Oratorio del Caravita, con l’ensemble del Festival Internazionale “Altrerisonanze”.

Nel settembre 2014 ha presentato a Roma, per la prima volta al mondo, la sua trascrizione per la Sinfonia n. 1 “Titan” in re maggiore di Gustav Mahler, anch’essa dedicata a un ensemble da camera (15 strumentisti). Per anni ha tenuto conferenze musicali su vari argomenti, oltre a corsi teorici e pratici, come solfeggio, armonia e composizione, clavicembalo, pianoforte, musica da camera e orchestra.

Dal 2009 tiene il seminario “Musica ed Emozione – Linguaggio Sonoro nel Cinema” presso la NUCT International School of Cinema and Television a Cinecittà (Roma). Dal 2013 insegna Strumentazione agli studenti del European Centre for Studies in Music and Acoustics CESMA a Bioggio-Lugano, Svizzera, e ha tenuto corsi magistrali in clavicembalo presso Urbino Musica Giovani.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza