Municipi V e VI. Evento performativo Metropolitan

Metropolitan è un dispositivo artistico che coinvolge la cittadinanza nella costruzione di un evento finale performativo e fortemente immersivo, nel tratto della Metropolitana C e mette in scena una storia originale intorno alla figura di Giacomo Puccini.

Attraverso un percorso laboratoriale che vede lo sviluppo della drammaturgia e dell’azione scenica, il percorso porta alla messa in scena di Metropolitan: Tramontate, Stelle!, un live action role playing pervasivo nel quale i partecipanti interpretano dei personaggi tratti dalle opere di Giacomo Puccini, alla ricerca del loro Maestro scomparso e della risoluzione delle loro storie.

L’azione performativa è itinerante e si muoverà lungo alcune fermate della Metropolitana C per concludersi in un punto di ritrovo.

Appuntamento dal 27 agosto al 29 settembre in diversi luoghi dei Municipi V e VI:

Fortezza Est – Via Francesco Laparelli, 62 – Municipio V

Area esterna stazione Malatesta – P.za Roberto Malatesta, 53 – Municipio V

Area esterna stazione Mirti – Piazza dei Mirti, 1 – Municipio V

Area esterna stazione Maura – Via Walter Tobagi, 1 – Municipio VI

Area esterna stazione Giardinetti – Via Casilina ang. Via della Fattoria di Torrenova, 1 -Municipio VI

Area esterna stazione Torre Angela – Largo Ettore Paratore – Municipio VI

Parco dei Romanisti – Viale dei Romanisti 200-220 – Municipio VI

Teatro San Giustino in Roma – Viale Alessandrino, 144 – Municipio V

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Tutte le informazioni aggiornate .

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙