Municipio IV, a Villa Fassini messi a dimora 30 grandi arbusti

Trenta piante di leccio messe a dimora a Villa Fassini in IV municipio, con fondi del Dipartimento capitolino Tutela Ambientale, per schermare la villa e costituire una barriera antismog e antirumore alla vicina via dei Fiorentini.

“Un intervento che abbiamo immaginato mesi fa e che ora finalmente arriva per migliorare la qualità dell’aria e contribuire a mitigare gli effetti del cambiamento climatico”, dichiara l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi.

Questa messa a dimora dialoga con gli interventi di micro-forestazione fatti sulla villa, molto frequentata dagli abitanti del quartiere, con la messa a dimora di cento piccole piante forestali grazie ai Carabinieri del CUFAA a maggio 2022 e adottate dal Comitato delle Mamme di Villa Fassini, ma soprattutto rientra nelle azioni di mitigazione volte a ridurre le emissioni di CO2 tramite l’azione benefica delle piante.

“Stiamo lavorando per aumentare il patrimonio vegetazionale urbano, piantando nuovi alberi ma anche sostituendo le alberature giunte a fine ciclo vitale, con piante giovani e sane.

Proprio oggi in Campidoglio, con il Sindaco Gualtieri, abbiamo presentato la strategia di adattamento climatico di Roma. In questo Piano, la forestazione urbana, la cura e l’implementazione del verde urbano hanno un ruolo fondamentale, soprattutto per contrastare il fenomeno delle isole di calore e migliorare la qualità ambientale in tutti i territori, riducendo le disuguaglianze ambientali che ancora contraddistinguono la nostra città”, conclude Alfonsi.