Municipio IV: assessori, piena solidarietà a vicepresidente Leobruni

Le assessore e gli Assessori alla Scuola dei Municipi di Roma esprimono la loro solidarietà alla collega AnnaRita Leobruni, Assessora alla scuola nel Municipio IV, che è stata vittima di un vile attacco sessista sui social.

“E’ inaccettabile – si legge nel comunicato congiunto – che una donna che svolge il proprio lavoro diventi oggetto di minacce e insulti da parte di chi sfugge sistematicamente al confronto democratico e civile e preferisce nascondersi dietro lo schermo di un computer per agire una politica di odio e violenza. Con fermezza ci stringiamo intorno alla nostra collega, confidando che i protagonisti si assumano la responsabilità delle proprie parole e delle proprie azioni. L’offesa ad Anna Rita è un’offesa a tutte noi”.

