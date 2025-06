Municipio IV, fino al 30 giugno i percorsi ecologici e culturali di “Fuori/Rotta”

Avete mai pensato di perdervi dentro la vostra città, un po’ per gioco, un po’ per caso, come in un bosco o in una favola? Fuori/rotta è un invito a perdersi lontano dalle solite cartoline, a riscoprire il Municipio IV tra sentieri, il fiume Aniene, l’Agro Romano e luoghi dimenticati, evitando i percorsi turistici.

A piedi, in bici o in gommone, si gioca davvero a perdersi — tra natura, architettura, storie e spazi rimasti vuoti. Con musica, letture e piccole meraviglie lungo la strada. Un’avventura urbana per chi ha voglia di sognare ed esplorare fuori rotta.

Fuori/Rotta, fino al 30 giugno, trasformerà il Municipio IV e la Valle dell’Aniene in un avventuroso itinerario urbano, fatto di scoperte lente e coinvolgenti attraverso ventidue appuntamenti gratuiti. In programma ci sono cinque modalità di esplorazione, pensate per risvegliare lo sguardo e il senso di meraviglia.

I percorsi di Fuori/Rotta: percorsi nella natura tra trekking, rafting e uscite in bicicletta lungo i sentieri fluviali, accompagnati dalle guide ambientali e dagli esperti di paesaggio; percorsi nell’architettura, passeggiate urbane che, sulle orme di poeti e artisti del passato, sveleranno la memoria storica e la bellezza nascosta dei quartieri del Municipio IV; percorsi in musica, con due concerti fra sacro, popolare e world music che uniscono culture diverse in nuove armonie di comunità in scena alla Casa del Municipio IV “Ipazia di Alessandria”; percorsi nella letteratura alla Biblioteca Vaccheria Nardi, palcoscenico di un ciclo di quattro incontri dedicati ai grandi autori e autrici che hanno raccontato una Roma poco frequentata.

Infine i percorsi nell’arte, con un’installazione di poesie in musica e una mostra fotografica, uno sguardo originale sul corso dell’Aniene dentro le pieghe della capitale. Fuori/Rotta è un invito a perdersi e ritrovarsi, esplorando luoghi e narrazioni che spesso ignoriamo con l’obiettivo di promuovere pratiche di ascolto, relazione e sostenibilità e di valorizzare il territorio come spazio di esperienza artistica e consapevolezza ecologica.

Vi invitiamo a leggere l’intero programma sulla locandina dell’evento e al tempo stesso vi segnaliamo alcuni eventi che spaziano sul territorio in bellissime passeggiate naturalistiche.

Domenica 22 giugno alle 17,00, l’Associazione Insieme per l’Aniene proporrà una camminata naturalistica speciale lungo la riva sinistra della Riserva Naturale Valle dell’Aniene, da Ponte Mammolo antico alla Cervelletta, un’area umida tra le più ricche di biodiversità. Il percorso sarà accessibile anche alle persone sorde, grazie alla presenza di un interprete LIS dell’Associazione La Chiocciolina ODV (prenotazione a info@aniene.it).

Venerdì 13 giugno alle 17 l’escursione naturalistica si sposta sulla riva sinistra: da Ponte Mammolo antico alla Cervelletta, l’area umida più biodiversa della riserva.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.