Municipio IV, via Mammucari: “Nessuna traccia di campo di calcio e area giochi promessi 18 mesi fa”

“Un’area giochi, un campo da calcio, panchine nuove e una zona ristoro nello spazio verde di Via Augusto Mammucari, tra le case popolari comprese tra i quartieri Tiburtino III e Santa Maria del Soccorso”.

“Questo era stato promesso agli abitanti del Municipio IV di Roma più di un anno fa. Invece da mesi tutta l’area versa in uno stato di totale abbandono denuncia Mauro Antonini, candidato al Consiglio Regionale del Lazio nella lista della Lega – Salvini Premier: “Sono stato chiamato ad intervenire dai comitati di quartiere perché i vecchi giochi sono stati rimossi un anno e mezzo fa, ma i nuovi non sono mai stati installati. Doveva essere un grande progetto del valore di 50 mila euro. Un progetto che doveva regalare uno spazio fruibile a giovani e anziani del quartiere dopo gli anni difficili del Covid. Invece, al momento, è l’ennesima promessa non mantenuta. La dimostrazione che al PD non interessano le famiglie e i bambini. Questi spazi sono fondamentali per dare sostegno alle periferie, con ricadute sulla sicurezza e sull’affermazione di una cultura della legalità e della solidarietà”.