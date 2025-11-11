Municipio Roma V: M5s, riattivare utilizzo scala mobile mercato viale della Primavera

“Chiediamo a gran voce al presidente del V Municipio Mauro Caliste e alla sua Giunta di far sì che venga presto ultimato il collaudo della scala mobile del mercato di viale della Primavera, al fine di restituirlo alla piena fruizione della cittadinanza.

Infatti l’inerzia dell’UOT del Municipio che continua a procrastinare da settimane il summenzionato collaudo sta precludendo l’utilizzo della scala da parte dei fruitori del mercato: quest’immobilismo non è più accettabile, il presidente Caliste e la sua maggioranza si attivino quanto prima per porvi fine e restituire il bene alla cittadinanza”.

Così in una nota il consigliere capitolino Daniele Diaco (M5S) e il capogruppo del M5S in V Municipio Mario Meuti.

