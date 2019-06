Municipio Roma VII anche l’assessore all’Ambiente Daniele De Sisti in campo contro il degrado

Non capita tutti i giorni di vedere un’assessore all’ambiente di un municipio romano rispondere alle richieste di pulizia di una piazza non con una telefonata tesa a chiedere l’intervento dell’Ama, ma con tanto di guanti, ramazza e sacchi di plastica e in compagnia di altri volontari, pulire a fondo piazza Mileto in zona Statuario.

Si tratta di Daniele De Sisti del Municipio Roma VII, un municipio non nuovo a queste iniziative visto anche quelle recenti a cui ha partecipato anche la Presidente Monica Lozzi.

Iniziative che se da una parte evidenziano il profilo di alcuni uomini e donne impegnati nell’istituzione locale, dall’altra sanciscono senza appello la pessima organizzazione del lavoro e l’insufficienza degli addetti alle pulizie e al decoro della città.