Municipio Roma X (M5S): Criticità servizio OEPAC, presentata interrogazione

Ci pervengono numerose segnalazioni dalle famiglie, dagli operatori OEPAC e dagli enti gestori, che preoccupati dalla sostanziale riduzione in itinere delle ore di assistenza alle autonomie per i bambini disabili nelle scuole del primo ciclo del Municipio Roma X e che potrebbe determinare addirittura una sospensione del servizio già dal mese di dicembre 2024 per la mancanza di fondi adeguati al numero degli utenti.

Le loro preoccupazioni sono le nostre perché comprendiamo molto bene che la riduzione delle ore, o addirittura l’interruzione del servizio OEPAC, potrebbe costituire nocumento grave all’esercizio di un diritto (quello allo studio) costituzionalmente garantito e rafforzato all’uopo dalla legge quadro 104/92 e che oltre alle gravi conseguenze sugli alunni e sulle famiglie in pieno diritto, e che inoltre parimenti si causerebbe un grave danno economico ai lavoratori del settore educativo socioassistenziale già segnati da scarse tutele contrattuali e retributive e che dai loro redditi dipendono altre numerose famiglie del territorio.

Per questo abbiamo presentato un’interrogazione urgente all’Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità e all’Assessore alla Scuola e Politiche Giovanili del Municipio Roma X affinché riferiscano, sia i forma scritta, che orale nel prossimo Consiglio, se i fondi aggiuntivi per il servizio OEPAC richiesti dall’Amministrazione municipale a Roma Capitale siano attualmente disponibili; se è vero che da dicembre 2024 il servizio OEPAC non sarà garantito; se è intenzione dell’Amministrazione municipale, qualora non pervenissero fondi dal Campidoglio, provvedere con una variazione di bilancio a saldo zero per garantire le risorse economiche necessarie a garantire la continuazione del servizio OEPAC considerato un livello essenziale di prestazione non procrastinabile e senza riduzione delle ore lavorative. Ci aspettiamo, quindi, provvedimenti urgenti dell’Amministrazione e una chiarezza di informazione, sia dal Campidoglio, sia dal Municipio Roma X.

Lo dichiarano i Consiglieri del Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙