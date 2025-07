Municipio V, Caliste: Esplosione in via dei Gordiani – cordoglio per la scomparsa di Claudio Ercoli

“Il Municipio V apprende con profondo dolore la notizia della morte di uno degli uomini ustionati nell’esplosione avvenuta venerdì mattina presso il distributore GPL di via dei Gordiani. Il tragico decesso riguarda Claudio Ercoli, impegnato nei controlli sulla cisterna al momento della deflagrazione.

Esprimo a nome mio e di tutta la Giunta il più sentito cordoglio ai familiari, ai colleghi e a tutti coloro che lo conoscevano: una vita dedicata al lavoro, tragicamente interrotta. È un momento di grande tristezza per la nostra comunità.

Il Municipio V seguirà da vicino l’evoluzione delle indagini, coordinate dalla Procura di Roma, per accertare le responsabilità di questo evento così devastante. Il nostro pensiero va anche alle persone ustionate, ancora in condizioni critiche. Ci auguriamo che possano superare questo momento difficile e continueremo a seguire il loro stato di salute con la massima attenzione“.

Lo dichiara in una nota Mauro Caliste presidente del Municipio V

