Municipio V, Caliste-Fannunza: Basta furti nelle scuole, chiediamo collegamento al NUE

“Nel ponte del primo maggio purtroppo si sono, nuovamente, verificati atti vandalici e furti presso tre scuole del nostro Municipio, Olcese plesso Pergolato, Gioiosi anatroccoli e Ferraironi plesso Rosa Parks e I.C. Luca Ghini plesso Marconi . In questi mesi si sono incrementati gli atti deprecabili ai danni di alcune scuole e, pertanto, abbiamo sollecitato interventi delle forze dell’ordine e portato la cosa all’attenzione dell’Osservatorio per la sicurezza territoriale, del Campidoglio e dei Dipartimenti. Siamo vicini alle comunità scolastiche e comprendiamo bene gli sforzi a cui sono chiamati ogni volta che occorre sistemare tutto in fretta per l’arrivo degli alunni e fare la conta di ciò che è stato sottratto. Più volte abbiamo chiesto al Sindaco e agli Assessori competenti che gli allarmi degli edifici scolastici vengano collegati al Numero Unico Emergenze che permetterebbe alle forze dell’ordine di intervenire prontamente ed individuare i responsabili. Purtroppo la Capitale è ancora senza Prefetto e questo, tra le altre cose, rende impossibili alcuni passaggi fondamentali necessari a risolvere prontamente casi come questo. I continui disagi affrontati dalle comunità scolastiche inficiano le normali attività didattiche e la nostra posizione in merito è molto chiara: vogliamo fermare questi atti deplorevoli e lesivi dei diritti degli alunni e della comunità tutta”.

Lo dichiarano in una nota congiunta, Mauro Caliste presidente del Municipio V e Cecilia Fannunza assessora alle Politiche scolastiche.