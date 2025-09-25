Municipio V, Caliste – Fannunza: scuole, aggiornamento su cantieri e nuove attività integrative
Lo dichiarano in una nota congiunta, l’assessore alla Scuola del Municipio V, Cecilia Fannunza, e il minisindaco Mauro Caliste
“Questa mattina, in Commissione Scuola, l’Assessore alla Scuola del Municipio V, Cecilia Fannunza, ha fatto il punto della situazione sui lavori di manutenzione e riqualificazione che stanno interessando gli istituti scolastici del territorio.
Grazie ai fondi municipali, a partire da luglio sono stati avviati numerosi interventi volti a migliorare la sicurezza, l’efficienza energetica e la qualità degli spazi scolastici.
Parallelamente, dal prossimo mese ripartiranno anche le attività integrative sui nidi e sulle scuole dell’infanzia comunali, con il rinnovo dei laboratori STEAM e di musica, già avviati lo scorso anno con grande partecipazione, e nuovamente finanziati con fondi municipali.
Principali interventi in corso:
Rifacimento facciata e copertura Scuola media Rosa Parks
Avvio lavori per la nuova sede del nido Zigo Zago in via Guattari
Efficientamento energetico nido Giocosi Anatroccoli
Adeguamento antincendio Scuola Catullo
Adeguamento antincendio Scuola Bonafede
Rifacimento bagni nido di via Salvemini
Riparazione perdite tetto Scuola E. Toti
Rifacimento impianto termico palestra Scuola media Torre Annunziata
Riparazione frontalini facciata principale Scuola Giulio Cesare
Ultimazione giardini scolastici Scuole Valente e Giulio Cesare
Ultimazione adeguamento antincendio Centro di Formazione Professionale Gullace
Prossimi interventi:
Avvio lavori per le scale antincendio alla Scuola Iqbal
Appalto di consolidamento strutturale per scuole e nidi del territorio
“Con questi interventi – ha dichiarato l’Assessore Fannunza – il Municipio V conferma il proprio impegno a garantire scuole più sicure, moderne e accoglienti, ponendo grande attenzione non solo alle strutture, ma anche all’offerta educativa, con il rinnovo di laboratori che arricchiscono la formazione dei nostri bambini.”
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.