Municipio V, Caliste – Fannunza: scuole, aggiornamento su cantieri e nuove attività integrative

“Questa mattina, in Commissione Scuola, l’Assessore alla Scuola del Municipio V, Cecilia Fannunza, ha fatto il punto della situazione sui lavori di manutenzione e riqualificazione che stanno interessando gli istituti scolastici del territorio.

Grazie ai fondi municipali, a partire da luglio sono stati avviati numerosi interventi volti a migliorare la sicurezza, l’efficienza energetica e la qualità degli spazi scolastici.

Parallelamente, dal prossimo mese ripartiranno anche le attività integrative sui nidi e sulle scuole dell’infanzia comunali, con il rinnovo dei laboratori STEAM e di musica, già avviati lo scorso anno con grande partecipazione, e nuovamente finanziati con fondi municipali.

Principali interventi in corso:

Rifacimento facciata e copertura Scuola media Rosa Parks

Avvio lavori per la nuova sede del nido Zigo Zago in via Guattari

Efficientamento energetico nido Giocosi Anatroccoli

Adeguamento antincendio Scuola Catullo

Adeguamento antincendio Scuola Bonafede

Rifacimento bagni nido di via Salvemini

Riparazione perdite tetto Scuola E. Toti

Rifacimento impianto termico palestra Scuola media Torre Annunziata

Riparazione frontalini facciata principale Scuola Giulio Cesare

Ultimazione giardini scolastici Scuole Valente e Giulio Cesare

Ultimazione adeguamento antincendio Centro di Formazione Professionale Gullace

Prossimi interventi:

Avvio lavori per le scale antincendio alla Scuola Iqbal

Appalto di consolidamento strutturale per scuole e nidi del territorio

“Con questi interventi – ha dichiarato l’Assessore Fannunza – il Municipio V conferma il proprio impegno a garantire scuole più sicure, moderne e accoglienti, ponendo grande attenzione non solo alle strutture, ma anche all’offerta educativa, con il rinnovo di laboratori che arricchiscono la formazione dei nostri bambini.”

