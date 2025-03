Municipio V, Caliste – Filca Cisl – Fillea CGIL: Sicurezza nei cantieri: incontro tra il Municipio e i sindacati degli edili

Il 24 marzo 2025 mattina si è svolto un incontro tra il Municipio Roma V e le Organizzazioni Sindacali della categoria degli edili, firmatarie del protocollo d’intesa siglato nel 2022 con l’Amministrazione municipale.

L’incontro rientra tra quelli periodici previsti dallo stesso protocollo, finalizzati al monitoraggio delle condizioni di sicurezza nei cantieri presenti sul territorio. Durante il confronto è stata espressa soddisfazione per l’assenza di incidenti nei numerosi cantieri attivi nel Municipio. Un risultato importante che testimonia l’efficacia del lavoro di controllo e prevenzione svolto finora.

“La sicurezza nei luoghi di lavoro è e resta una priorità assoluta. Questo risultato positivo non deve farci abbassare la guardia: continueremo a monitorare con attenzione ogni cantiere per garantire il rispetto delle normative e la tutela della salute dei lavoratori” ha dichiarato Mauro Caliste, Presidente del Municipio Roma V. Soddisfazione anche da parte delle Organizzazioni Sindacali, che sottolineano l’importanza del confronto costante con l’Amministrazione.

“L’assenza di incidenti nei cantieri del Municipio Roma V è frutto di un impegno congiunto e di una vigilanza costante. Continueremo a collaborare con il Municipio per rafforzare le misure di prevenzione e garantire la sicurezza di tutti i lavoratori” ha affermato Massimiliano Santilli di Fillea CGIL di Roma e Lazio.

Dello stesso avviso anche Mohamed Abdel Elbasec di Filca CISL Roma, che ha aggiunto: “Questo risultato dimostra che il lavoro di monitoraggio e di applicazione del protocollo d’intesa funziona. Tuttavia, non dobbiamo rilassarci: la sicurezza deve rimanere sempre al centro dell’attenzione, e continueremo a vigilare insieme all’Amministrazione per migliorare ulteriormente le condizioni nei cantieri.”

“L’incontro – precisa il presidente del V Municipio Mauro Caliste – si inserisce in un percorso di collaborazione continua tra il Municipio Roma V e le Organizzazioni Sindacali, con l’obiettivo comune di garantire ambienti di lavoro sicuri e il pieno rispetto delle normative vigenti nella massima trasparenza, in considerazione anche dell’avvio dei lavori da parte di RFI dal vallo del Pigneto e della tranvia sulla Palmiro Togliatti“.

