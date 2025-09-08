Municipio V, Caliste – Lostia: Al via i lavori di potenziamento della rete elettrica in via L’Aquila

“Da lunedì 8 settembre prenderanno il via i lavori, a cura di Areti S.p.A. per il potenziamento della rete elettrica in via L’Aquila. L’intervento avrà una durata di circa 20 giorni e rientra in un piano di ammodernamento delle infrastrutture strategiche per il territorio. Per garantire la continuità della circolazione sarà mantenuta aperta una corsia per senso di marcia, così da ridurre al minimo i disagi e salvaguardare il traffico locale.

«Si tratta di un’opera importante per la sicurezza e l’efficienza della rete elettrica della zona – dichiarano il Presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste, e l’Assessora ai Lavori Pubblici e Mobilità, Maura Lostia – Siamo consapevoli dei disagi temporanei, ma certi che i benefici per la collettività saranno significativi”.

