Municipio V, Caliste – Lostia: Interdizione al traffico in via degli Angeli

«A seguito di indagini condotte da Acea, è stata riscontrata un’anomalia nel sottosuolo in via degli Angeli, nel tratto compreso tra via dei Quintili e via degli Arvali. Per garantire la sicurezza pubblica, il suddetto tratto stradale è stato interdetto al traffico fino a nuova disposizione.

A partire da domani, 11 febbraio 2025, l’Ufficio Tecnico effettuerà i necessari sopralluoghi per valutare l’entità del dissesto e definire le procedure da attuare per il ripristino dell’area e la riapertura della strada.

La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità. Gli uffici competenti stanno monitorando la situazione con la massima attenzione e sono già al lavoro per predisporre gli interventi necessari nel più breve tempo possibile, seguiremo da vicino l’evolversi della situazione per fornire tempestivamente ulteriori aggiornamenti ai cittadini sugli sviluppi e sulle tempistiche degli interventi».

Lo dichiarano in una nota congiunta, Mauro Caliste presidente del Municipio V e Maura Lostia assessore ai LL.PP.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.