Municipio V, Caliste – Lostia: Via dei Gordiani riaperta: concluse le attività di verifica del sottosuolo

Dalle ore 11:45 via dei Gordiani è nuovamente aperta al traffico. La riapertura arriva al termine delle attività di messa in sicurezza e indagine tecnica sul sottosuolo. Gli interventi hanno consentito di accertare le condizioni delle gallerie sottostanti e di garantire la stabilità e la percorribilità della strada.

«L’intervento si è reso necessario per approfondire la situazione del sottosuolo e intervenire in via precauzionale – dichiara il Presidente del Municipio V Mauro Caliste – Oggi riapriamo via dei Gordiani in condizioni di sicurezza dopo la verifica ispettiva eseguita dal Dipartimento di Protezione Civile e dal Dipartimento progettazione e Attuazione Urbanistica »

«La strada torna pienamente fruibile, con la certezza che i tragici eventi di venerdì scorso non hanno interessato la stabilità del sottosuolo – aggiunge l’Assessora ai Lavori Pubblici Maura Lostia – Proseguiremo con la programmazione degli interventi necessari alla manutenzione e alla tutela del territorio“.

