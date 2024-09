Municipio V, Caliste – Ricci: “Tutti insieme” per la settimana europea dello Sport

«In occasione della settimana europea delle sport, sabato 28 settembre 2024 mattina nel parco di Villa Gordiani, abbiamo organizzato come Municipio Roma V una bellissima iniziativa di promozione dello sport inclusivo, insieme alla Asl Roma 2, il Coni Lazio, la Federazione Italiana Rugby, la Uisp Roma, le Associazioni Sportive Dilettantistiche del territorio, un lavoro sinergico che vedrà i medici dello sport della Asl Roma 2 impegnati per promuovere i corretti stili di vita con test di valutazione funzionale gratuiti e daranno consigli sulla sana alimentazione, nel playground ci sarà il basket in carrozzina per i diversamente abili, la Uisp promuoverà il corretto modo di correre nei parchi, la Federazione italiana Rugby promuoverà questo sport facendo delle simulazioni, ci saranno passeggiate aperte a tutti di Nordik Walking.

Ci sarà anche la presenza di tecnici federali che staranno a disposizione dei cittadini di tutte le età. Siamo felici di aver messo insieme tutte queste realtà sportive ed Istituzionali per promuovere lo Sport e renderlo sempre più accessibile a tutti, diffondendo gli effetti benefici sulla salute della popolazione se svolto in maniera corretta e continuativa. Lo sport deve diventare uno stile di vita, ma serve l’impegno di tutti per diffondere questa cultura».

Lo dichiarano Mauro Caliste Presidente del Municipio Roma V e Marco Ricci Assessore municipale allo Sport

