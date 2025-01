Municipio V, Caliste-Riniolo: diciamo no alla omotransfobia

“Noi siamo il municipio dei diritti, per la violenza omotransfobia tolleranza zero. In queste parole molto chiare, interviene il presidente del municipio Mauro Caliste – sull’aggressione avvenuta a malatesta la notte di capodanno ai danni di una coppia di giovani ragazzi omosessuali.

Fin dalle prime ore di capodanno abbiamo appreso la notizia e siamo stati vicini a questi due ragazzi, troviamo intollerabile un’aggressione del genere e confidiamo del lavoro delle forze dell’ordine per assicurare i responsabili alla giustizia.

Continuerà il nostro impegno – prosegue Riniolo delegato lgbtqi del municipio V – perché non accada mai più. Il lavoro di prevenzione del L’OMolesbotransfobia costante è solo una parte dell’opera.

Servono pari diritti e tutele. Per noi “il municipio dei diritti” è un’idea profonda del Motivo stesso delle istituzioni: stare al fianco dei più deboli per una cultura in cui nessuno sia cittadino di serie B.”

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.