Municipio V, Caliste – Scalia: Biblioteca Gianni Rodari e Poli Culturali, al via i cantieri

Partiranno entro ottobre i lavori di efficientamento energetico e riqualificazione delle strutture bibliotecarie e culturali del Municipio Roma V, finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e coordinati da Città Metropolitana di Roma Capitale. La Biblioteca Gianni Rodari chiuderà al pubblico dal 13 ottobre per consentire l’apertura del cantiere, fissata entro fine mese.

La riapertura è prevista a giugno 2026. A Centocelle, in via Fontechiari, è già in corso la fase di precantierizzazione del Polo Civico Culturale, che sarà completato entro marzo 2026.

A La Rustica, nel Casale di via Delia, il cantiere aprirà a ottobre e i lavori si concluderanno a dicembre 2026. Al completamento dei lavori di ristrutturazione per la biblioteca di Quarticciolo sarà aperto in autonomia il punto lettura di piazza della Marranella, che diventerà un importante spazio culturale per il quartiere di Torpignattara.

«Si tratta di interventi che cambieranno il volto delle nostre biblioteche e degli spazi culturali – afferma il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste –. Non parliamo solo di efficientamento energetico, ma di un investimento sulla qualità della vita delle nostre comunità. Restituiremo ai cittadini luoghi più moderni, sostenibili e funzionali, all’altezza delle sfide di oggi.»

Sulla stessa linea l’assessora all’Urbanistica e al Patrimonio, Sergio Scalia: «Le biblioteche e i poli civici sono spazi di crescita, cultura e socialità. Grazie al PNRR stiamo realizzando un piano di interventi che guarda al futuro, con strutture sicure ed efficienti dal punto di vista energetico. È un’occasione storica per rafforzare la rete culturale del Municipio V.»

Lo dichiarano, in una nota, Mauro Caliste presidente del Municipio V e Sergio Scalia assessore municipale all’Urbanistica e Patrimonio

