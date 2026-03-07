Municipio V, la fede ai bordi delle strade: un incontro dedicato alle “Madonnelle” e alle immagini sacre

Un viaggio tra devozione popolare, storia urbana e tradizioni religiose dei quartieri romani. Sabato 7 marzo alle ore 17, nel salone parrocchiale della Parrocchia di San Barnaba Apostolo, in piazza dei Geografi, si terrà l’incontro dal titolo “Madonnelle e immagini sacre nel Municipio V”.

L’appuntamento sarà dedicato alla scoperta delle edicole votive e delle immagini sacre che punteggiano strade e palazzi del territorio, testimonianze di una religiosità popolare profondamente radicata nella storia della città.

Durante l’incontro verranno raccontate storie, curiosità e significati legati alle cosiddette Madonnelle, piccoli altari urbani che da secoli rappresentano punti di riferimento spirituale e culturale per le comunità locali.

Un’occasione aperta alla cittadinanza per riscoprire un patrimonio spesso nascosto tra vicoli, cortili e facciate dei palazzi, ma che continua a custodire una parte importante dell’identità di Roma.

