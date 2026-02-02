Municipio V. Verde pubblico, incontro con la cittadinanza

Venerdì 6 febbraio, dalle ore 17, presso “Cento Incroci”, via delle Palme n. 158, saranno presentate le ipotesi progettuali relative agli interventi di riqualificazione delle aree verdi di largo Mola di Bari, via Gioia del Colle e via Castore Durante.

All’incontro saranno presenti il presidente del Municipio Roma V Mauro Caliste, l’assessore all’ambiente Edoardo Annucci, l’assessore capitolino Pino Battaglia e le strutture tecniche del Municipio e di Sport e Salute, società incaricata dal Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità.

La cittadinanza è invitata a partecipare e potrà presentare osservazioni migliorative alle proposte, che saranno successivamente valutate sotto il profilo tecnico

