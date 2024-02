Municipio VI: Al via la rubrica “Un libro al mese”

Prende il via oggi Giovedì 1 Febbraio 2024 alle ore 17, la rubrica di iniziativa culturale “Un libro al mese“. Ogni mese verranno presentati libri di autori più o meno noti presso la sala cinema del Municipio VI delle Torri, in Via Natale Balbiani.

“Il Generale dell’Arma dei Carabinieri Mario Mori e il Colonnello Giuseppe De Donno, entrambi parte dei Ros – ha dichiarato il presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco – inaugurano la rubrica presentando il loro libro ‘La verità sul dossier mafia – appalti‘”.