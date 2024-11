Municipio VI, Celli: soddisfazione per approvazione progetto riqualificazione parco di via Candia a Villaggio Falcone

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione da parte della Giunta Capitolina del progetto di fattibilità per la riqualificazione dell’area verde di via Marcello Candia a Villaggio Falcone nel Municipio VI, parte integrante del piano ‘100 parchi per Roma’.

Si tratta di un intervento significativo, che permetterà di restituire ai cittadini e alle famiglie uno spazio pubblico oggi in stato di abbandono, trasformandolo in un parco moderno, sicuro e accogliente.

È un passo concreto verso la rigenerazione delle nostre periferie, troppo a lungo trascurate, e dimostra l’attenzione della nostra amministrazione per migliorare la qualità della vita.

Con un investimento di 1,6 milioni di euro, l’area diventerà un luogo di socialità e benessere, dotato di nuovi percorsi pedonali, aree gioco, attrezzature sportive e spazi verdi riqualificati.

Interventi come questo confermano il nostro impegno nel ricucire il tessuto urbano, promuovendo inclusione e vivibilità in ogni quartiere della nostra città.

Ringrazio la Giunta e in particolare l’Assessora Alfonsi per questo risultato”. Così in una nota la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.

