Municipio VII: FI, sicurezza piazza Ragusa priorità, inserirla in bando videosorveglianza

«Forza Italia Roma è e sarà al fianco dei cittadini di Piazza Ragusa che da tempo vivono una situazione di grande difficoltà a causa della presenza nella piazza di sbandati e persone senza fissa dimora che stanno mettendo a repentaglio l’incolumità di residenti e commercianti.

Sulla zona insistono situazioni di grave degrado, come quelle della vicina stazione Tuscolana e di via del Mandrione, ed è opportuno alzare il livello di sicurezza dell’area.

Oggi parteciperemo alla grande manifestazione bipartisan per sollecitare il recupero di questo spazio pubblico, che deve essere promosso anche attraverso il coinvolgimento di associazioni e commercianti: è urgente restituire serenità a tutti i cittadini che da mesi vivono con la paura di essere aggrediti.

Forza Italia sta lavorando anche in Regione Lazio per promuovere la sicurezza sui territori come dimostra il bando “Sicurezza in Comune” promosso dall’Assessore Luisa Regimenti.

Ora chiediamo al Municipio VII, che ha partecipato al bando, di inserire l’area tra quelle dove installare sistemi di videosorveglianza e, una volta ottenuti i fondi, garantire tempi certi perchè i cittadini sono esasperati. Dalla sicurezza dipende la qualità della vita e su questo continueremo a tenere alta l’attenzione».

Così Rachele Mussolini, Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Francesco Carpano, Consigliere comunale di Forza Italia, e Giovanni Cedrone, Coordinatore di Forza Italia per il Municipio VII.

