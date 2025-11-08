Municipio VIII, al via il restyling di strade e marciapiedi: “Interventi attesi da anni”

Un piano di riqualificazione diffuso, pensato per migliorare la vivibilità dei quartieri e la sicurezza di chi si muove a piedi.

È quello che sta prendendo forma nel Municipio VIII, dove sono partiti i lavori su via delle Sette Chiese, via della Villa di Lucina e via Alessandro Severo.

Gli interventi, dal valore complessivo di 889 mila euro, prevedono nuovi marciapiedi, rifacimenti del manto stradale, pulizia delle caditoie e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

“Si tratta di strade le cui condizioni erano state segnalate più volte dai residenti – spiega l’assessore ai Lavori pubblici del Municipio VIII, Luca Gasperini –. Per questo abbiamo deciso di intervenire con un piano di restyling che le renda finalmente più decorose e accessibili a tutti.”

Via delle Sette Chiese: rifacimento completo della sede stradale

Si parte da via delle Sette Chiese, dove è in corso un intervento profondo di rifacimento del manto stradale nel tratto compreso tra largo Bompiani e largo Martiri delle Fosse Ardeatine.

“Siamo intervenuti in profondità – aggiunge Gasperini – così da garantire un risultato duraturo nel tempo”. Oltre al nuovo asfalto, è prevista anche la segnaletica orizzontale completamente rinnovata.

Via della Villa di Lucina: nuovi marciapiedi e pulizia delle caditoie

Su via della Villa di Lucina, le squadre stanno rifacendo i marciapiedi, rimuovendo le vecchie ceppaie e risistemando la pavimentazione.

È prevista anche la pulizia e la disostruzione delle caditoie con l’utilizzo di canal-jet, per migliorare il deflusso delle acque piovane e prevenire allagamenti.

Le verifiche serviranno anche a capire quali griglie andranno sostituite o adeguate per rendere più efficiente il sistema di smaltimento.

Via Alessandro Severo: accessibilità e percorsi tattili

In via Alessandro Severo, i lavori si concentrano sul primo tratto di marciapiede a ridosso del deposito Atac, tra via Tiberio Imperatore e via Tito.

Anche qui si punta alla riqualificazione delle tazze degli alberi e all’eliminazione delle barriere architettoniche, con nuovi scivoli e percorsi tattili in gres codificato “Loges”, a beneficio delle persone non vedenti.

Barriere abbattute e città più accessibile

Il progetto include inoltre la realizzazione di scivoli pedonali agli incroci, l’allargamento dei marciapiedi e la posa di segnaletica tattile. Interventi mirati, ma fondamentali per garantire l’accessibilità e la sicurezza dei pedoni.

“Stiamo restituendo decoro e funzionalità a strade che per troppo tempo erano rimaste in condizioni precarie – conclude Gasperini –. È un impegno che avevamo preso con i cittadini e che ora si traduce in risultati concreti.”

