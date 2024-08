Municipio VIII, Scuola del Digitale nelle biblioteche

A settembre iniziano nelle biblioteche Joyce Lussu e Arcipelago del Municipio Roma VIII i laboratori di Scuola di Digitale, nell’ambito del progetto “Scuola Diffusa” coordinato dal Dipartimento Partecipazione in collaborazione con l’Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali.

“Attraverso attività gratuite – spiega Andrea Catarci, Assessore di Roma Capitale alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti. -, rivolte a tutte le generazioni, offriamo un’occasione concreta di crescita e integrazione alla cittadinanza, in questo caso con un’attenzione particolare a chi proviene da contesti diversi e ha bisogno di supporto per inserirsi nella nostra società come i migranti, che avranno la possibilità di apprendere la lingua italiana grazie a corsi specifici”.

“L’obiettivo è promuovere inclusione digitale per tutti, colmando il divario tra giovani e anziani: attraverso attività come i laboratori di alfabetizzazione informatica i giovanissimi e i più grandi potranno condividere le loro competenze e la loro esperienza, creando un dialogo intergenerazionale che arricchisce entrambe le parti”, conclude Catarci.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙