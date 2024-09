Municipio X, Ieva (M5S): “Dissesto idrogeologico, quartieri Infernetto e Bagnoletto a forte rischio, siano priorità”

“Ormai è trascorso più di un anno dalla risposta all’accesso agli atti, inoltrato a Ministero dell’Ambiente, Regione Lazio, Comune di Roma e Consorzio di Bonifica Litorale Nord (CBLN), relativamente allo status quo della progettazione ed esecuzione dei lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico per Roma ed in particolare per il Municipio X.

La Direzione capitolina che operativamente si occupa del dissesto idrogeologico sul suolo di Roma, ha sottolineato che, per la realizzazione della cassa di espansione del canale Palocco, nonostante l’acquisizione del progetto di fattibilità tecnico-economico, necessitano ulteriori successivi livelli di progettazione mentre il Consorzio (CBNL) ha rilevato che, per la sistemazione idraulica dei Canali Bagnolo e Pantano, è ancora in corso la verifica progettuale”.

Lo dichiara il Capogruppo del Movimento 5 Stelle 2050 del Municipio Roma X, Alessandro Ieva

“Voglio ricordare – prosegue – che l’opera della cassa di espansione del canale Palocco è in bilancio di Roma Capitale per € 45.898.318,14 (anche se la prima stima di 8 milioni di euro era addirittura lievitata a 78), insieme alla “sistemazione idraulica dei canali Bagnolo e Pantano” per € 11.735.043,51.

Entrambi gli interventi, secondo lo studio per il risanamento idraulico redatto dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre, rappresentano le opere più importanti e urgenti di risanamento del dissesto idrogeologico per il territorio del Municipio X.

Per tali ragioni, raccolgo le istanze e mi faccio portavoce dei residenti quartieri Infernetto e Bagnoletto, preoccupati e in allarme per la propria incolumità e le proprie abitazioni, presentando per essi Nota formale al presidente della regione Lazio Rocca, al sindaco di Roma Gualtieri e al Consorzio di Bonifica Litorale Nord.

Si chiede un aggiornamento del riscontro ottenuto più di un anno fa: è troppo volere che i cittadini vivano con questo stato d’ansia e incertezza, serve accelerare ogni iter amministrativo necessario a realizzare prima di tutto queste opere.

