Municipio X: Leva, Di Pillo, Paoletti (M5s): “Le donne hanno bisogno di concretezza”

“Senza mezzi termini possiamo affermare che la violenza di genere è alimentata dalle stesse nostre leggi e politiche, che non hanno l’obiettivo principale del empowerment – il rafforzamento del potere legato proprio al genere a cui si appartiene – ma piuttosto cercano di tamponare piaghe ormai consolidate nella nostra società.

È ora che si ammetta che il sesso è ‘debole’ perché rimangono troppo alte le differenze salariali a parità di lavoro e troppo diverse le condizioni di ingresso e permanenza nel mercato del lavoro tra uomini e donne.

Nonostante le garanzie di parità contenute nella nostra Costituzione, ci sono ancora troppe discriminazioni di fatto, che conducono giocoforza a quelle molestie sul luogo di lavoro e a quelle violenze cui spesso assistiamo”.

“Vogliamo smettere di essere spettatori passivi e impotenti: noi consiglieri M5S del Municipio X abbiamo presentato un Ordine del Giorno che oggi, Giovedì 28 novembre 2024, è stato approvato, all’unanimità, dal Consiglio.

L’atto costituisce un lasciapassare per il sindaco di Roma Gualtieri affinché vengano adottati a livello nazionale tutte le iniziative e tutti i provvedimenti necessari ad eliminare opacità nel trattamento economico delle lavoratrici e che siano di concreto aiuto per le donne, con particolare riguardo alle donne madri e a quelle che svolgono attività di cura della famiglia. Il tutto, in aderenza alle linee guida contenute nelle ultime direttive UE.

“Il consigliere M5s capitolino Paolo Ferrara ha spiegato: ‘Per liberare le donne dalla violenza, occorre ridurre il divario di genere per realizzare in maniera sostanziale la parità fra i sessi, come peraltro prescrive la nostra Carta costituzionale. Le condizioni lavorative, economiche e sociali debbono essere le stesse per le donne e per gli uomini: non ci stancheremo mai di ripeterlo.

Per fare in modo che storie tragiche come quelle di Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano non si ripetano, per sottrarre campo fertile a quell’humus malato che ha portato a tutto questo. Per questo sostengo l’Odg che i consiglieri M5s Ieva, Di Pillo e Paoletti hanno presentato nel Municipio X’.

“Condividiamo, e ringraziamo soprattutto la senatrice M5s Alessandra Maiorino che ci ha supportato nella redazione dell’atto da noi presentato – non a caso in esso vi è un riferimento all’analoga mozione che sarà discussa in Parlamento e che riguarda proprio la parità di genere con attenzione alle condizioni lavorative economiche e sociali delle donne – .

Proprio Alessandra Maiorino è intervenuta all’Assemblea Costituente del Movimento parlando di patriarcato e noi abbiamo riletto il suo intervento oggi in Consiglio, prima dell’approvazione all’unanimità dell’OdG.”

Lo dichiarano i consiglieri M5s del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti.

