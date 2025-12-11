Municipio X (M5S): Via libera del Consiglio al progetto pilota “urban mobility”

Nella seduta dell’11 dicembre 2025, il Consiglio Municipale ha approvato la mozione presentata dal M5Stelle per il potenziamento della Polizia Locale X Gruppo Mare e l’avvio di un progetto pilota di urban mobility a supporto delle attività di controllo del territorio.

«La nostra iniziativa – dichiarano i Consiglieri M5S del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti – nasce dalla consapevolezza che il X Gruppo Mare svolge funzioni fondamentali per la sicurezza del Municipio: dalla viabilità al contrasto dell’abusivismo commerciale, dal presidio dei quartieri alla tutela delle aree naturalistiche. Un territorio vasto e complesso come il nostro — caratterizzato da parchi, pinete, aree pedonali, spiagge e zone non raggiungibili con mezzi tradizionali — richiede strumenti moderni, agili ed efficienti.

Per questo proponiamo l’introduzione di auto, moto, scooter, biciclette e monopattini elettrici come parte della flotta della Polizia Locale X Gruppo Mare: soluzioni già adottate con successo in molte città europee, tra queste Barcellona, Copenaghen, Benidorm, Málaga, Poprad, Berlino, Düsseldorf, ma anche città italiane come Rimini, Verona e Piacenza, per aumentare la presenza degli agenti sul territorio, ridurre i tempi di intervento e favorire modalità operative sostenibili e a basso impatto ambientale.

La mozione approvata sottolinea inoltre la necessità, più volte evidenziata dal nostro Gruppo, di procedere al potenziamento dell’organico del X Gruppo Mare, come già previsto dagli Ordini del Giorno votati dal Consiglio del Municipio Roma X e dall’Assemblea Capitolina nel luglio 2025. L’attuale carenza di personale impedisce una copertura adeguata soprattutto nel periodo estivo, quando il litorale registra un afflusso eccezionale. Con questa mozione chiediamo che il Presidente del Municipio sostenga presso il Sindaco l’urgenza di ottenere un riscontro sull’attuazione degli impegni già presi riguardo all’incremento degli agenti di Polizia Locale X Gruppo Mare e per avviare un progetto pilota urban mobility completo: scelta delle tipologie di mezzi, protocolli operativi, formazione dedicata e collaborazioni con gli operatori dello sharing.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle aree pedonali, alle spiagge di Castel Porziano, Capocotta e Ostia, dove la mozione prevede servizi mirati contro abusivismo commerciale, sosta irregolare e parcheggiatori abusivi. Il nostro obiettivo è chiaro: più sicurezza, più tutela del territorio, più modernizzazione dei servizi. Questa misura è concreta, sostenibile e immediatamente realizzabile.»

