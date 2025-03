Municipio XI, feste di Carnevale ed eventi culturali

Il Carnevale volge al termine, ma sono ancora tanti gli appuntamenti di festa e le iniziative culturali in programma nel territorio del Municipio Roma XI. Ecco il calendario degli eventi del 3 e 4 marzo che hanno il patrocinio municipale:

Lunedì 3 marzo

– Progetto Radici APS organizza un incontro culturale dal titolo “Italo Calvino e le Città Invisibili”. Appuntamento alle 18:30 presso i locali del Comitato di Quartiere in viale Vicopisano 83. Ingresso libero e gratuito.

Martedì 4 marzo

– Dalle 10:30 alle 12:00, le bambine e i bambini dell’Istituto comprensivo “Santa Beatrice”, per festeggiare il Carnevale, sfileranno dalla scuola, in via dell’Oratorio Damasiano 20, fino al Parco della pace tra i popoli.

– I fratelli Menichelli organizzano anche quest’anno la “Festa di Carnevale al Trullo”. L’area compresa fra via Campagnatico e via del Trullo si animerà con maschere, giochi, truccabimbi, coriandoli e merenda per tutti i bambini. Appuntamento dalle 16:30 in via Campagnatico, angolo via del Trullo. In caso di pioggia la festa si svolgerà presso il mercato coperto del Trullo.

– Il C.S. Roma, concessionario del Centro sportivo municipale, organizza il torneo di minivolley di Carnevale, un’occasione per festeggiare insieme con sano spirito sportivo: al termine, frappe per tutti. Appuntamento a partire dalle ore 16:45 presso la palestra del plesso “Cardarelli” in via Ettore Paladini 12. Locandina dell’evento.

– Dalle 15:00 alle 19:00, nei locali dell’I.C. “Antonio Gramsci” in via Affogalasino 120, “Sblocchiamo il Futuro. Le parole delle ragazze e dei ragazzi: autonomia e benessere nella città della cura”. Un percorso itinerante promosso da Legacoopsociali Lazio, in collaborazione con l’impresa sociale “Con i Bambini” e il patrocinio di Roma Capitale, con l’obiettivo di promuovere la centralità delle politiche giovanili e rilanciare il dibattito con le Istituzioni. Locandina dell’evento.

