Municipio XI, Gentili (Pd): ” Grave esclusione dei servizi sociali su sgombero via Asciano”

“Obiettivo del Municipio XI è estendere il Parco Tevere Magliana e garantire la migliore fruibilità della golena fluviale. L’area di via Asciano è stata oggetto di un significativo incendio che, a causa dei rifiuti accumulati, ha generato una nube tossica con livelli significativi di diossina che ha interessato, oltre al quartiere della Magliana, buona parte della città.



Il Sindaco Gualtieri, da oltre un anno, ha emesso un’ordinanza che imponeva un’azione risolutoria alla Regione Lazio, responsabile della gestione dell’area demaniale. Il Municipio ha presentato istanza di estensione della concessione e chiesta l’apertura di un tavolo per la realizzazione della porzione di parco, sollecitando l’intervento di bonifica ambientale e messa in sicurezza.



Dopo un anno di attesa per la risoluzione del problema apprendiamo dell’avvenuto sgombero dell’accampamento non avendo però ricevuto comunicazioni preventive in merito, né le ha ricevute il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale. Abbiamo contattato la Polizia Locale e la Polizia di Stato, e ci è stato riferito che non erano stati avvisati.



Pertanto, siamo di fronte a un’azione vergognosa, compiuta in totale autonomia dalla Regione Lazio, che – non coinvolgendo i servizi sociali di Roma Capitale – ha calpestato il diritto all’assistenza delle famiglie e dei bambini che vivevano lì.



Abbiamo scritto una nota per chiedere chiarimenti su quanto avvenuto, affinché vengano accertate le responsabilità delle modalità in cui è avvenuta un’azione senza l’applicazione delle tutele previste”.

