Municipio XI: iniziative culturali gratuite per over 65

Offrire agli over 65 l’opportunità di partecipare a iniziative culturali gratuite. È con questo obiettivo che è nato il progetto “Culturando Insieme 2” del Municipio Roma XI – Arvalia.

Le persone anziane del territorio potranno prendere parte in piccolo gruppo a visite guidate presso i musei di Roma e luoghi di interesse archeologico, storico, paesaggistico e naturalistico.

E poi ancora eventi musicali e spettacoli teatrali, un’occasione importante per creare momenti di socializzazione e di svago in un contesto di accrescimento culturale, vivendo relazioni sociali positive e costruttive.

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i residenti over 65 del Municipio XI. Le attività si svolgeranno a partire da novembre fino a tutto il mese di dicembre e saranno condotte dalla cooperativa sociale “Magliana Solidale”. Il servizio di trasporto e accompagnamento è incluso.

Per iscriversi basta contattare il segretariato sociale municipale, sito in via della Magliana 296, ai numeri telefonici 0669615 669/678 o via email all’indirizzo pua.mun11@comune.roma.it.

Oppure in via D. Lupatelli 68, al numero 3883024784 o all’indirizzo anziani@maglianasolidale.it.

Locandina dell’iniziativa.

