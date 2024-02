Cassia bis, da oggi cantiere notturno Anas per sostituire lo spartitraffico

Continuano i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della Cassia Bis. Da oggi Anas proseguirà le attività per la sostituzione delle barriere dello spartitraffico centrale, intervenendo nello specifico sul tratto tra il km 1,150 ed il km 1,800 in direzione Roma.

Le lavorazioni, specifica la stessa Anas, saranno svolte esclusivamente in orario notturno, dalle 21 alle 6.

“L’intervento consiste – spiega una nota – nella sostituzione delle barriere di sicurezza ed ha l’obiettivo di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza dell’arteria interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale. I lavori prevederanno l’installazione di un cantiere fisso, per un tratto di soli 500 metri, per il quale si renderà necessario la chiusura della statale in direzione Roma con uscita obbligatoria allo svincolo Prima Porta Sud – Via della Giustiniana.

“Il traffico in direzione Roma sarà deviato in via della Giustiniana dove si potrà riallacciare al Grande Raccordo Anulare o da via Flaminia o da via Cassia. Resterà comunque garantito il transito per i mezzi di soccorso diretti all’Ospedale Sant’Andrea“.

Nel tratto interessato dai lavori, in direzione Viterbo ci sarà un restringimento della carreggiata.

