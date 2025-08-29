Muore al Policlinico Gemelli per una presunta infezione da salmonella. Indagini in corso

È arrivato al Policlinico Gemelli con febbre alta e dolori lancinanti. Due giorni dopo, il 18 agosto, un uomo di 67 anni è morto.

Dietro quel decesso, secondo i primi accertamenti, potrebbe esserci la salmonella, il batterio che di solito si contrae attraverso cibi o bevande contaminate.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in ambito sanitario: un atto dovuto per disporre l’autopsia e fare chiarezza.

Le indagini

A chiarire i contorni della vicenda saranno ora le analisi e l’inchiesta affidata ai carabinieri del Nas, che stanno ricostruendo passo dopo passo le ore precedenti al ricovero. La domanda chiave è una: dove e quando l’uomo ha contratto il batterio?

Gli investigatori escludono che si tratti di una infezione intraospedaliera. Ma resta il dubbio se l’origine sia stata la cucina di casa o magari un pasto consumato fuori, in un ristorante.

Un dettaglio non secondario, visto che i sintomi della salmonella compaiono di solito entro 48 ore dall’ingestione degli alimenti infetti.

Il ricovero e la corsa contro il tempo

Il 16 agosto il paziente era entrato al Gemelli già in condizioni critiche. Nonostante i tentativi dei medici, il quadro è precipitato rapidamente e in meno di 48 ore non c’è stato più nulla da fare.

È stato lo stesso ospedale, subito dopo il decesso, a segnalare il caso alla Asl per gli esami di laboratorio e successivamente alla Procura, da cui è partita l’indagine. Ora l’autopsia sarà decisiva per sciogliere ogni dubbio.

