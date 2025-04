Murales, a Piazza Venezia l’opera di Marinella Senatore

Inaugurata la seconda opera del progetto “Murales“, che propone opere site-specific di artisti internazionali sui silos del cantiere della Metro C a piazza Venezia.

Si tratta di “Ci eleviamo sollevando gli altri“, di Marinella Senatore, artista formatasi in musica, belle arti e cinema, specializzandosi in direzione della fotografia alla Scuola Nazionale di Cinema di Roma.

Il Murales rappresenta una sorta di palcoscenico sul quale si muovono gli uomini e le donne che Senatore ha incontrato lungo il suo percorso, tra tinte di rosso, giallo, rosa, bianco e nero.

L’artista ha preso ispirazione dalla “tradizione del teatro di Roma: la città come un palcoscenico a cielo aperto, con una serie di suggestioni che si sovrascrivono – l’architettura, il paesaggio, il cantiere, i suoni, i colori”.

L’opera prende il posto di “Costellazioni di Roma” di Pietro Ruffo, che per quattro mesi ha attirato gli occhi dei visitatori a Piazza Venezia.

L’iniziativa di arte pubblica è promossa dalla società consortile guidata da Webuild e Vianini Lavori, impegnata nella costruzione della linea C, con il patrocinio di Roma Capitale e le Soprintendenze competenti.

Fino al 2026, il progetto Murales trasforma il cantiere della stazione Venezia in uno dei più grandi spazi espositivi a cielo aperto di arte contemporanea, per riflettere sul ruolo trasformativo dei progetti infrastrutturali.

Le installazioni artistiche rivestono direttamente i silos industriali del cantiere collocati al centro della piazza, che diventano così come una grande tela di 640 metri quadrati su cui interpretare il contemporaneo, per raccontare le molteplici anime della città.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.