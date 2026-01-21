Muratella: rimosse 4 tonnellate di rifiuti dalla Collina

Ruspe e camion in azione per ripulire le pendici della Collina Muratella. L’area, da anni nel mirino degli “zozzoni” che vi sversano illegalmente materiali di ogni tipo, è oggetto di un intervento massiccio coordinato dall’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale.

Nonostante una precedente bonifica da 7,5 tonnellate effettuata nel 2022, il sito era tornato a essere una discarica a cielo aperto.

Il cantiere: mezzi e tempi

L’operazione è stata pianificata per essere rapida ed efficace, con l’obiettivo di concludere i lavori entro venerdì, in campo saranno presenti: 5 operatori specializzati di Ama, 2 camion dotati di cassa ragno per il sollevamento di materiali pesanti e 1 bob-cat per la movimentazione dei detriti.

L’obiettivo primario: la rimozione di circa 4 tonnellate di rifiuti, tra cui spiccano materiali edili (inerti), ingombranti e rifiuti solidi urbani abbandonati.

Zero costi in bolletta: il regime “Extra Ta.Ri.”

Un punto fondamentale sottolineato dall’amministrazione riguarda il finanziamento dell’opera. L’intervento viene eseguito in regime extra Ta.Ri., ovvero attraverso fondi specifici destinati al decoro urbano che non incidono sulla tassa sui rifiuti pagata dai cittadini romani.

Le parole dell’Assessora Sabrina Alfonsi

L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti ha ribadito l’impegno del Campidoglio nel contrasto al degrado:

“Abbiamo dato mandato ad Ama di ripulire completamente quest’area che soffre da anni di sversamenti illeciti. Continueremo, insieme al Municipio XI, a monitorare la zona della Collina Muratella. Non tollereremo che aree verdi vengano trasformate sistematicamente in discariche abusive”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.