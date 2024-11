Musei Civici, oltre 46 mila visitatori per il ponte di Ognissanti

Partecipazione record di romani e turisti per il primo fine settimana di novembre nei Musei in Comune: esattamente in 46.900 hanno visitato i Musei Civici di Roma Capitale e le aree archeologiche della città.

Il weekend comprendeva anche il tradizionale appuntamento della domenica gratuita per il quale si è registrato un incremento del 37% rispetto allo stesso dato di novembre 2023. Sono stati oltre 10000 i visitatori dei Musei Capitolini, il museo pubblico più antico del mondo, circa 7000 ai Musei di Villa Torlonia, con le visite al Bunker e alla Serra Moresca, 4500 ai Mercati di Traiano, 3700 al Museo di Roma di Palazzo Braschi, di cui 1100 per la mostra Roma Pittrice appena inaugurata, un progetto espositivo che racconta la storia delle tante artiste donne che dal XVI al XIX secolo hanno fatto di Roma il loro luogo di studio e di lavoro con una produzione ricca, variegata e di assoluto rilievo artistico, spesso relegate a una sorta di silenzio storiografico. Ottima affluenza anche al Museo dell’Ara Pacis con 3300 presenze, oltre 2000 al Museo di Roma in Trastevere e 1700 alla Centrale Montemartini.

Grande interesse anche per le aree archeologiche: abbondantemente oltre le 2000 unità il dato registrato dall’Area Sacra di Largo Argentina, altrettante hanno visitato la Villa di Massenzio al IV miglio dell’Appia Antica e oltre 1000 il Parco Archeologico del Celio e il Museo Forma Urbis.

