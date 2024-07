Musei gratis a Roma domenica 4 Agosto: ecco tutte le mostre in programma

Il 4 agosto 2024, la prima domenica del mese, Roma offre una straordinaria opportunità per esplorare gratuitamente numerosi musei e aree archeologiche della città, grazie all’iniziativa #domenicalmuseo.

Aree Archeologiche Aperte:

Parco Archeologico del Celio : include il Museo della Forma Urbis (ore 10.00 – 19.00).

: include il Museo della Forma Urbis (ore 10.00 – 19.00). Area Sacra di Largo Argentina : dalle 9.30 alle 19.00.

: dalle 9.30 alle 19.00. Area archeologica del Circo Massimo : dalle 9.30 alle 19.00.

: dalle 9.30 alle 19.00. Villa di Massenzio : aperta fino alle 22.00.

: aperta fino alle 22.00. Fori Imperiali: dalle 9.00 alle 19.15.

Musei Civici Aperti:

Musei Capitolini

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Museo dell’Ara Pacis

Centrale Montemartini

Museo di Roma a Palazzo Braschi

Museo di Roma in Trastevere

Galleria d’Arte Moderna

Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Casino dei Principi)

(Casina delle Civette, Casino Nobile, Casino dei Principi) Museo Civico di Zoologia

Mostre ed Esposizioni:

Musei Capitolini : Mostra “Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell’arte del Rinascimento” e “I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli”.

: Mostra “Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell’arte del Rinascimento” e “I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli”. Museo di Roma in Trastevere : Tre mostre di fotografia tra cui “Determined women” e “Una movida Bárbara”.

: Tre mostre di fotografia tra cui “Determined women” e “Una movida Bárbara”. Galleria d’Arte Moderna : Mostre come “Estetica della deformazione. Protagonisti dell’Espressionismo Italiano” e “La poesia ti guarda”.

: Mostre come “Estetica della deformazione. Protagonisti dell’Espressionismo Italiano” e “La poesia ti guarda”. Centrale Montemartini : Mostra “Architetture inabitabili”.

: Mostra “Architetture inabitabili”. Musei di Villa Torlonia: “Artiste a Roma” e “Nel segno di Cambellotti. Virgilio Retrosi artista e artigiano”.

Musei Statali Gratuiti a Roma e Provincia:

Galleria Borghese

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

Galleria Spada

Palazzo Barberini

Pantheon

Parco archeologico del Colosseo

Museo nazionale romano (Palazzo Altemps, Palazzo Massimo, Terme di Diocleziano)

Villa Adriana e Villa d’Este a Tivoli

Alcune mostre o percorsi richiedono prenotazione o prevedono un ingresso a tariffa ridotta per i possessori della MIC Card, come la mostra “TEATRO. Autori, attori e pubblico nell’Antica Roma” al Museo dell’Ara Pacis, e il bunker di Villa Torlonia.

Per maggiori dettagli e per verificare gli orari di apertura, puoi visitare il sito Musei in Comune Roma e seguire i canali social ufficiali della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

