Mussolini-Carpano (FI): “Con razionalizzazione spese postali nuovi risparmi da investire su Smart City e digitalizzazione”

“Finalmente ci siamo: con l’approvazione, da parte dell’Assemblea Capitolina, della proposta di delibera a firma Mussolini, Corbucci e Carpano, Roma Capitale pone realmente le basi per un grande e ulteriore processo di semplificazione dei rapporti tra Amministrazione e cittadini e, al contempo, per conseguire maggiori risparmi da investire in materia di Smart City e, più in generale, su progetti di digitalizzazione dei servizi.

La nostra delibera, infatti, impegna gli uffici capitolini a indire una gara pubblica per l’erogazione di servizi SERC – Servizio Elettronico di Recapito Certificato – e SERCQ – Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato – che consentiranno di razionalizzare le spese postali, ottenendo un risparmio crescente fino a circa 10 milioni all’anno.

Soldi che, secondo quanto disposto dalla delibera, saranno destinati all’implementazione e all’adozione di nuovi strumenti digitali in grado di erogare servizi sempre più efficienti, moderni e funzionali alle reali esigenze dei cittadini.

L’adozione di tali strumenti, inoltre, consentirà all’attuale bilancio di spesa per i servizi postali di Roma Capitale di soddisfare i requisiti probatori della comunicazione da alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione e di adeguare la PA capitolina a quei canoni di semplificazione ed economicità a cui ogni buona Amministrazione dovrebbe tendere“.

Lo dichiarano, in una nota, la capogruppo capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini e il consigliere di FI in Campidoglio Francesco Carpano.

