Mussolini (FI): “Approvazione mia mozione a contrasto omofobia, transfobia e bifobia passo in avanti importante per Roma”

“Oggi è un giorno di grande rilevanza per la salvaguardia dei diritti LGBTQIA+ a Roma. Con l’approvazione, da parte dell’Assemblea Capitolina, della mozione a mia prima firma volta a fornire una maggiore tutela alla comunità LGBTQIA+ e a promuovere una maggiore sensibilizzazione sul tema, Roma Capitale compie un notevole passo in avanti in quel processo di inclusione e di accoglienza dell’altro che dovrebbe ispirare ogni società civile che si rispetti e che, purtroppo, stenta a compiersi.

Tra le misure previste spiccano un maggior coordinamento con le Forze dell’Ordine – che ringrazio a titolo personale per il grande lavoro svolto ogni giorno -, gli uffici preposti alla tutela dei Diritti LGBTQIA+ e i Municipi al fine di prevenire e intervenire su episodi di violenza e minacce, l’ascolto e la protezione a chi denuncia e la promozione di attività di educazione civica e al rispetto reciproco, con particolare attenzione al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

L’approvazione dell’atto in oggetto – che sarà portato anche all’attenzione di tutti i consigli comunali della Campania – costituisce un segnale importante in vista della Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia che si terrà sabato 17 maggio.

Ringrazio i colleghi d’Aula per aver votato favorevolmente la mozione e per averne realmente compreso lo spirito nobile e di solidarietà ad essa sotteso“.

Lo dichiara, in una nota, la capogruppo di Forza Italia in Assemblea Capitolina Rachele Mussolini.

