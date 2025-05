Mussolini (FI): “Bene approvazione decreto legislativo su prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo”

“Apprendiamo con grande soddisfazione che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, in attuazione della delega contenuta nell’art. 3 della L. 70 del 2024.

Con questo provvedimento, il Governo – e, nello specifico, il ministro Valditara – conferma tutta la propria attenzione su quella che, negli ultimi anni, è divenuta una vera e propria piaga sociale e adotta una serie di disposizioni volte a sensibilizzare ragazzi e famiglie sui rischi e sulle responsabilità legati all’uso dei social e a offrire una maggiore tutela alle vittime di bullismo e di cyberbullismo.

Un indubbio passo avanti su un tema sempre più attuale e drammatico che istituzioni, scuola e famiglie hanno il dovere di affrontare in maniera sinergica a salvaguardia di tutti quei giovani che subiscono, spesso in silenzio e tra l’indifferenza generale, angherie di ogni genere.

L’auspicio è che si possa pervenire presto a una condizione di piena tutela dei diritti di queste persone, anche al fine di evitare il ripetersi di tragedie già avvenute anche nel recente passato“.

Lo dichiara, in una nota, la capogruppo capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini.

