Mussolini (FI): “Bufalotta senz’acqua da stamane e numero verde Acea inaccessibile: cittadini in grave difficoltà”

“Dall’alba di oggi i residenti della Bufalotta sono senz’acqua a causa – si legge sul sito di Acea Ato 2– di un guasto sulla rete idrica in via della Bufalotta 548. Una criticità che può capitare e che, anche alla luce delle alte temperature di queste ore, sta creando parecchi disagi ai cittadini che risiedono nel quadrante. Ad aggravare pesantemente la situazione è l’impossibilità, per i cittadini che hanno impellenti e fisiologiche necessità, di mettersi in contatto con Acea.

L’azienda, infatti, pur avendo comunicato di poter predisporre un servizio di rifornimento con autobotte a richiesta per i casi di effettiva necessità, di fatto non risponde al numero verde indicato e non fornisce quel sostegno promesso sul proprio portale. E a nulla vale contattare la presidenza del Municipio III che giustamente, non avendo competenza sul guasto in oggetto, non può far altro che rinviare ad Acea.

Com’è possibile che i cittadini, soprattutto i soggetti più esposti quali anziani, malati o persone che hanno difficoltà a deambulare, siano lasciati in balìa degli eventi senza avere la possibilità di ricevere l’aiuto di cui necessitano? Come si può pretendere che queste persone, con questo caldo, si rechino nei punti in cui Acea ha comunicato di aver posizionato le 4 autobotti? Auspichiamo che Acea provveda al più presto a porre rimedio a questo grave disservizio e fornisca alle persone rimaste senz’acqua il sostegno di cui necessitano“.

Lo dichiara, in una nota, la capogruppo capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini.

