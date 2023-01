Nanni (Lista Calenda): Bene approvazione della delibera Parco Archeologico di Gabii

Esprimo soddisfazione per l’approvazione della delibera per il rilancio e la riqualificazione del Parco Archeologico di Gabii.

Così in una nota Dario Nanni, consigliere della Lista Civica Calenda e membro della commissione cultura ed uno dei firmatari della delibera.

E’ un atto importante con il quale si cerca di promuovere e valorizzare parte del patrimonio storico ed archeologico della nostra città. Nel contempo si cerca di preservare quella parte della città che negli anni è stata troppo spesso vittima di abusi e di attività inquinanti illegali altamente nocivi.

Spero – conclude Nanni – che dopo questo atto si procede con intervento concreti e tangibili, cogliendo l’occasione per ricordare gli atti d’indirizzo votati in Aula Giulio Cesare per istituire l’osservatorio sull’impianto di Rocca Cencia e sul parco archeologico di Ponte di Nona, che però ad oggi non hanno ancora visto la luce.