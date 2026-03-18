Narcos a Ciampino: corriere ovulatore fermato con un chilo di droga nello stomaco

Non sono bastati i mille chilometri di distanza tra Charleroi e la Capitale a nascondere il nervosismo di un corriere della droga. L’uomo, atterrato allo scalo di Ciampino, è finito nella rete dei controlli di routine dell’area arrivi internazionali.

Le risposte evasive fornite ai finanzieri della Compagnia locale e l’evidente stato di agitazione hanno spinto i militari ad approfondire il controllo, sospettando la tecnica dell’ingerimento.

Il “carico” interno e il ricovero d’urgenza

Data la pericolosità della situazione per la vita stessa del passeggero, l’uomo è stato scortato presso l’Ospedale Sant’Eugenio. Gli esami radiografici hanno confermato i timori degli investigatori: nel tratto gastro-intestinale erano presenti numerosi corpi estranei.

Al termine delle procedure mediche necessarie per l’espulsione in sicurezza, sono stati recuperati complessivamente:

100 ovuli sigillati.

Un mix di cocaina, eroina e marijuana .

Peso complessivo: oltre un chilogrammo di sostanze stupefacenti.

Arresto e detenzione

Una volta stabilizzate le sue condizioni di salute e dimesse dalla struttura sanitaria, per l’uomo sono scattate le manette. È stato trasferito presso la casa circondariale di Rebibbia, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’accusa contestata è di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

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