Nasce il Circolo di Scrittura Jacobini nel cuore di Primavalle

Adriano Albanese inaugura il Circolo di Scrittura Jacobini martedì 19 maggio ore 17,00 con la presentazione del libro di Luigina Papini “Il tempo nei giorni”. Nella copertina del libro una foto di Valter Sambucini.

Il Circolo è ospitato dall’Associazione di Promozione Sociale in via Lodovico Jacobini 7, nel quartiere Primavalle di Roma.

Interverranno nell’incontro il presidente del XIV Municipio Marco Della Porta e il presidente della Commissione Cultura Pino Acquafredda.

Pino Acquafredda è il Presidente del Premio Alberoandronico che festeggia quest’anno il suo XIX anno di attività (https://alberoandronico.net/)

Un premio prestigioso con premiazione alla Sala della Protomoteca del Campidoglio e dove Luigina Papini, l’autrice del libro prima citato, quest’anno è stata selezionata della sezione racconti inediti con il racconto “Cabiria”.

Adriano Albanese ci spiega come nasce questo evento: «Dopo anni in cui mi sono dedicato alla riqualificazione culturale delle periferie svolgendo corsi presso biblioteche e centri di cultura, nel 2025 ho dato vita al Circolo di Scrittura Jacobini, ospitato dall’Associazione di Promozione Sociale in via Lodovico Jacobini 7, nel quartiere Primavalle di Roma.

Un sentito ringraziamento al Presidente dell’A.P.S Valentino Ercoli, promotore di tante iniziative coinvolgenti. Siamo nel XIV Municipio, una realtà che ricopre un’area vastissima e complessa. Il territorio comprende zone urbanistiche variegate: da Medaglie d’Oro e Balduina fino a Primavalle, Ottavia, Torrevecchia, Monte Mario, Santa Maria della Pietà, Castelluccia e Santa Maria di Galeria. In questo quadrante vivono complessivamente circa 190.000 residenti».

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