Nasconde droga in una merendina: arrestato un 23enne a Civitavecchia

Un tentativo ingegnoso, ma fallito. Un 23enne di origine romena ha provato a nascondere un etto di hashish all’interno di una merendina, sperando di sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine. Tuttavia, l’escamotage non ha ingannato i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, che hanno arrestato il giovane.

Il tutto è accaduto durante un normale controllo di routine. Alla vista dei carabinieri, il 23enne ha tentato di allontanarsi in modo sospetto, attirando subito l’attenzione dei militari.

Il suo atteggiamento ambiguo ha insospettito le forze dell’ordine, che hanno deciso di fermarlo e procedere con una perquisizione. È stato proprio allora che è stato scoperto il trucco: l’hashish era stato confezionato in modo da sembrare uno snack di un famoso marchio, ma non è bastato per eludere i controlli.

Dopo l’arresto, il giovane è stato portato davanti al giudice del tribunale di Civitavecchia, che ha convalidato l’arresto. Per il 23enne è stato disposto l’obbligo di presentarsi regolarmente alla polizia giudiziaria.

