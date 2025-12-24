Natale 2025 a Roma: il calendario completo delle feste in città

Con l’illuminazione degli alberi di Natale, le luminarie che tornano a brillare nelle strade e l’avvio della tradizionale Festa della Befana, la Capitale entra nel suo periodo più suggestivo.

Pronta ad accompagnare romani e turisti fino all’Epifania con un calendario fitto di appuntamenti, iniziative diffuse nei Municipi e un piano mobilità straordinario pensato per facilitare gli spostamenti.

Fino a giovedì 6 gennaio è attivo il piano mobilità festivo: più mezzi pubblici in circolazione, tre linee bus gratuite, agevolazioni per gli abbonati e bonus per lo sharing.

Un dispositivo studiato per rendere più semplice vivere la città nei giorni di maggiore afflusso, tra eventi, concerti e passeggiate natalizie.

Alberi, luci e messaggi di pace

In piazza del Popolo svetta l’albero inaugurato da Roma Capitale e Acea, accompagnato dalle luminarie di via del Corso.

Nei quartieri, invece, l’atmosfera natalizia arriva grazie a installazioni luminose e alberi decorati a cura del Dipartimento Tutela Ambientale, per portare la festa anche lontano dal centro storico.

In Campidoglio si accende l’Albero della Pace, promosso dalla Presidenza dell’Assemblea capitolina: un simbolo di speranza che illumina uno dei luoghi più rappresentativi della città.

Al Dipartimento Politiche Sociali e Salute, invece, il Natale prende la forma della solidarietà: l’albero allestito in viale Manzoni è stato decorato dai bambini delle case famiglia, nell’ambito del progetto Christmas for you 2025, dedicato alle persone più fragili.

Presepi e tradizioni

Come ogni anno, piazza del Campidoglio e piazza di Spagna ospitano i presepi inaugurati dal sindaco Roberto Gualtieri. E per chi ama le tradizioni più autentiche, resta imperdibile il Presepe dei Netturbini, visitabile nella sede Ama previa prenotazione.

La città che festeggia, Municipio per Municipio

Il cuore delle feste batte a Piazza Navona, dove fino al 6 gennaio torna la storica Festa della Befana: artigianato, presepi fatti a mano, giocattoli in legno e un’atmosfera che accompagna la piazza dalla mattina fino a notte inoltrata.

Sempre nel Municipio I, il Mercato di Testaccio diventa luogo di comunità con Natale solidale, mentre piazza Mazzini ospita letture ad alta voce, mercatini e spettacoli con voci d’eccezione.

Per i più piccoli, la rassegna Primo! Il Natale a scuola accompagna le giornate fino a fine mese.

Nel Municipio II il Natale parla il linguaggio dello sport e dell’inclusione con il Community Christmas 2025: lezioni gratuite di volley e un albero decorato direttamente dai cittadini del Villaggio Olimpico.

Dal Municipio III al VI, passando per concerti, zampognari, feste di piazza e iniziative dedicate anche agli amici a quattro zampe, il Natale assume mille volti.

Nei Municipi VIII, XI, XII e XIII la programmazione mescola musica, spettacoli, mercatini solidali e appuntamenti culturali pensati per tutte le età.

Nel Municipio XV torna per il quarto anno Natale in Municipio, con parate, spettacoli per famiglie, visite guidate gratuite e persino balli di Natale dedicati agli anziani, mentre a Labaro e Prima Porta la festa diventa occasione di comunità e impegno sociale.

Spettacoli, musica e teatro

Il Natale romano è anche teatro e musica. Il Teatro di Roma propone spettacoli per bambini e famiglie tra il Torlonia, l’Elsa Morante e l’Argentina.

L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si trasforma in un grande villaggio culturale con concerti, gospel, circo contemporaneo e iniziative gratuite in Cavea.

Al Teatro dell’Opera torna Lo Schiaccianoci, mentre Santa Cecilia dedica tre giorni di concerti al Natale. La Banda della Polizia Locale accompagna le festività con esibizioni in diversi quartieri, e Casina di Raffaello accoglie famiglie con laboratori e letture.

Scuole aperte e città che accoglie

Anche quest’anno Roma Capitale sceglie di tenere aperte le scuole durante le vacanze: spazi educativi e ricreativi per bambine, bambini e ragazzi, per fare del Natale un tempo di incontro, gioco e socialità.

Roma, tra luci, musica e iniziative diffuse, si conferma così una città che prova a festeggiare coinvolgendo tutti, dal centro alle periferie, intrecciando tradizione, cultura e attenzione alle fragilità.

