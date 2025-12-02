Natale a Roma. Bus gratuiti, tram regolari e il Christmas Mobility Pass: ecco tutte le novità

Roma si muove a ritmo di feste. Dal 6 dicembre, città e trasporti si preparano a vivere il Natale con nuove corsie preferenziali e servizi potenziati. Questa mattina il Sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè hanno svelato tutte le novità.

Tra le prime buone notizie, i tram tornano a circolare su tutta la rete dall’8 dicembre, dopo i lavori Anas sulla tangenziale che avevano bloccato l’uscita dei convogli dai depositi di Prenestina e Porta Maggiore.

Ritornano anche le linee bus gratuite Free 1 e Free 2, con corse ogni 10 minuti: la Free 1 collega Termini a Largo Chigi, la Free 2 va da Piazzale dei Partigiani a Largo Chigi. Gratis anche la linea 100, attiva nei giorni festivi. Tutte le linee sono collegate ai parcheggi di scambio di Termini, Partigiani e Villa Borghese.

Grande novità di quest’anno: il Christmas Mobility Pass. Con soli 10 euro, dal 6 dicembre al 6 gennaio si viaggia illimitatamente su tutta la rete Atac, il Tpl periferico e i parcheggi di scambio, nei weekend, festivi e il 31 dicembre e 5 gennaio.

La Ztl cambia volto: Centro Storico attivo dalle 6.30 alle 20 fino al 24 dicembre; dal 26 dicembre al 6 gennaio, varchi attivi anche nei weekend, dalle 6.30 alle 18. La Ztl Tridente sarà attiva dal 6 dicembre al 6 gennaio – escluso il 25 – dalle 6.30 alle 20.

E per chi ama la sharing mobility? Bonus per nuovi utenti di car sharing, agevolazioni su bici e monopattini per chi ha abbonamenti Metrebus, stalli gratuiti a Villa Borghese e Partigiani, più le promozioni dei singoli operatori.

