Natale a Roma

Non credo di essere il solo a detestare il Natale e tuttavia sembra che non si possa fare a meno di parlarne. Il colmo è stato oggi ricevere, dal Direttore, l’ordine di scrivere un santissimo articolo su questa festa a dir poco irritante, e non ve ne uscite con la religione che qui non c’entra. Eccomi dunque a pensare qualcosa di buono, o quantomeno decente, da dire nel merito, mentre me ne sto bloccato nel traffico di una Roma impazzita alle quattro del pomeriggio. C’è, tra i pedoni, chi prova ad attraversare e a grattarsi il naso sotto alla mascherina ma non ci riesce, occupato com’è con buste e pacchetti, oltre all’ombrello e al guinzaglio del cane, e perché ora mi sta guardando? Non hai mai visto un muso verde che ride? C’è altresì, in ogni autovettura, l’inesorabile Michael Bublé o peggio, nuovi micidiali aspiranti Bublé. E la consapevolezza di dover sopportare questa musica smielata per altre due settimane almeno, mi rende nervosissimo.

In questa mia disdicevole condizione, stringo il volante con i peli dritti sulle nocche ormai gialle, e cerco di concentrarmi sul mio obiettivo. Nemmeno per sogno. Mi blocco nauseato dai miei stessi pensieri, che rotolano su orrendi abeti agghindati, luci colorate, raccapriccianti ghirlande, candele, ingorde tavole imbandite e giù giù fino a quelle grandi riunioni tra parenti che per sicurezza ti fai il tampone prima, con ex mogli o ex mariti che riemergono, zii allontanati dalla vita abbacinati da estranei nipotini urlanti, cani e gatti inorriditi dai petardi, nonni vaccinatissimi che barano impuniti a tombola…

Prima di perdere l’unico ciuffo di capelli che mi resta sul testone, decido di farmi aiutare: domando al Presidente dell’Associazione Botteghe Storiche di Roma, Giulio Anticoli, le sue prime impressioni sugli acquisti di questo periodo.

“La sensazione è abbastanza buona. – risponde Giulio – L’impressione è che le vendite siano partite prima, in maniera più spalmata. Probabilmente in molti vogliono evitare gli assembramenti degli ultimi giorni”.

Nelle botteghe storiche stanno facendo acquisti i turisti o i romani?

“Di turismo non ce n’è molto vista l’ultima ondata della pandemia. Ho notato, da parte dei romani, una maggiore attenzione al negozio storico, sotto sotto c’è da parte del consumatore una volontà di conservarlo in vita”. I romani dunque si scambieranno quei regali che sostengono l’economia e la storia della città.

Ma vediamo cosa dice lo Chef Renato Trabalza della Trattoria Sora Lella, che nei giorni di festa resterà spietatamente chiusa.

“Noi riusciamo a mantenere un discreto ritmo di lavoro ma oggettivamente è un po’ tutto sottotono, – racconta Renato – lo si vede anche la sera, le strade sono mezze deserte, le persone escono di meno e quindi anche al ristorante vanno meno, questo è un dato di fatto. Al di là delle restrizioni, del green pass, le persone hanno un po’ di fobia nello stare in spazi chiusi”.

Quest’anno resterete chiusi durante le feste, perché? E’ stato sempre così?

“No, in passato di solito eravamo aperti a pranzo il 25 così come a Santo Stefano. Quest’anno abbiamo deciso di chiudere per motivi familiari, vogliamo passare il Natale con nostra mamma. Noi siamo quattro fratelli e non siamo più giovanissimi, ora preferiamo stare in famiglia”.

Qual è il piatto che non può mancare a Natale in casa Trabalza?

“Il pranzo del 25, che facevamo al ristorante così come a casa, si apre con i cappelletti in brodo e le fettuccine al ragù, a seguire l’abbacchio declinato in diversi modi, può essere fatto al forno o brodettato con l’uovo, poi come contorno le puntarelle con la salsa di alici, i carciofi alla giudìa e qualche fritto in pastella. Questo è il nostro pranzo di Natale, che chiudiamo con la torta di ricotta e visciole”.

Il panettone è milanese, lo mangerete?

“Certo, lo mangiamo perché ci piacciono le cose buone: il panettone artigianale di qualità, fatto con le uova, col burro, con la frutta candita…”

Dopo tanto, incommensurabile dolciume, respiro a fondo ed apro la porta di Simoncini, il negozio di giocattoli che in Via Vittorio Emanuele, dal 1964 riempie la slitta di quel borioso d’un Babbo Natale.

Al titolare, Franco Pilutti, ho domandato quali sono quest’anno i giocattoli più richiesti.

“Il gioco creativo sicuramente, – dice Franco – dai tre anni con il Duplo per arrivare a costruzioni più impegnative fino ai 12 anni. Tutto ciò che il bambino crea, che manipola, va bene”.

Può osservare nei giochi ancora una netta separazione tra maschi e femmine?

“No. Sicuramente la femminuccia non gioca con la macchina radiocomandata però non c’è più una separazione netta tra i giochi”.

C’è un giocattolo che dagli anni ’60 ad oggi non avete smesso di vendere?

“Certamente: i Lego, il modellismo, il kit di montaggio, l’automobile e poi il treno, l’antico classico trenino. Noi nasciamo proprio come negozio di treni, a mano a mano il mercato è cambiato però il trenino c’è sempre”.

Ed ora, davanti al trenino e al mio passato di bambino, non so davvero dirvi perché, mi gocciolano gli occhi, e non mi sento un granché. E’ una strana sensazione, una bellissima emozione, … Cosa è successo? ‘Beh, dicono tutti a Chinonso, che il mio cuore di ben tre taglie aumentò’.

Perciò concludo e vi saluto, augurandovi un felice, magico Natale.

Vostro affezionatissimo,

Grinch