Addio a Gianni Battistoni: scompare a Roma un simbolo dell’eleganza e della tradizione italiana

Roma perde oggi, giovedì 17 ottobre, una figura storica del suo panorama imprenditoriale: Gianni Battistoni, iconico presidente dell’Associazione Via Condotti e titolare dell’omonima boutique, si è spento all’età di 85 anni.

A darne l’annuncio è stata la sua famiglia, che ha comunicato la triste notizia lasciando un profondo vuoto non solo nei cuori dei suoi cari, ma anche in quello della città. Battistoni lascia dietro di sé la moglie e due figlie.

Ricoverato al Policlinico Gemelli, Battistoni è stato per decenni il punto di riferimento per le personalità di spicco, italiane e internazionali, che affidavano a lui la cura del loro stile.

Uomo di rara eleganza e dedizione, ha saputo incarnare lo spirito unico di Via Condotti, trasformandola in un simbolo dell’eccellenza romana. La sua boutique nel cuore di Roma è stata molto più di un negozio: un tempio della moda e dell’eleganza dove l’arte sartoriale incontrava la tradizione.

Monica Lucarelli, assessora alle Attività produttive di Roma, ha voluto ricordare l’imprenditore con parole toccanti: “Gianni Battistoni ha rappresentato l’eccellenza che ha reso Roma una capitale riconosciuta a livello internazionale per il suo stile e la sua storia.

Non è stato solo un imprenditore visionario, ma anche un uomo profondamente innamorato della nostra città. Alla sua famiglia va il mio più sentito cordoglio”.

Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso il suo profondo dispiacere: “La scomparsa di Gianni Battistoni è una notizia triste per tutta Roma. Ci mancheranno il suo straordinario spirito imprenditoriale, il suo amore per la nostra città e il suo instancabile impegno per la tutela del centro storico. L’abbraccio mio e di tutta l’amministrazione va alla famiglia e ai suoi cari”.

Con la morte di Gianni Battistoni, Roma perde non solo un imprenditore lungimirante, ma un vero e proprio ambasciatore dello stile italiano, capace di coniugare tradizione e innovazione, e di lasciare un segno indelebile nella storia della città eterna.

